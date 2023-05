OL Groupe et Michele Kang forment un groupe mondial de football féminin

(Boursier.com) — OL Groupe, propriétaire de l'Olympique Lyonnais, et Michele Kang, propriétaire du Washington Spirit, annoncent aujourd'hui avoir signé un accord en vue de créer une structure mondiale de football féminin multi-équipes. Michele Kang sera l'actionnaire majoritaire et la présidente de la nouvelle structure, qui deviendra la première organisation multi-clubs de football féminin détenue et dirigée par une femme.

Par une opération d'échange de titres, OL Groupe apportera son équipe féminine, et Michele Kang, par l'intermédiaire de YMK Holdings, apportera la majorité des parts du Washington Spirit pour créer une nouvelle entité indépendante. OL Groupe continuera de soutenir la nouvelle organisation par la fourniture de services, comprenant notamment, l'utilisation du Groupama Stadium, du Groupama OL Training Center, et de l'OL Academy.

La nouvelle organisation a pour objectif d'acquérir des clubs supplémentaires dans d'autres pays en Europe, en Amérique et en Asie. Michele Kang rejoindra également le Conseil d'administration d'OL Groupe.

"Cet accord représente une avancée majeure dans l'histoire du football professionnel féminin", a déclaré Michele Kang. "Il réunit la tradition inégalée de l'OL féminin, 8 fois vainqueurs de la Ligue des Champions, et le dynamisme du Washington Spirit, champion de la NWSL en 2021, pour inaugurer une nouvelle ère de notre sport. L'alignement complet sur cette vision entre le conseil d'administration d'OL Groupe et les principaux acteurs, dont Jean-Michel Aulas, John Textor et moi-même, est particulièrement fort. C'est un grand honneur pour moi de prendre en charge l'OL féminin et de piloter ce projet sans précédent, au nom des supporters, des joueuses et des staffs des deux équipes", complète Michele Kang.