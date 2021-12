OL Groupe et LDLC présentent la LDLC Arena

(Boursier.com) — Dans le cadre du projet de développement de la future Arena au sein d'OL Vallée, OL Groupe et le Groupe LDLC annoncent un accord sur le naming de la future salle événementielle d'OL Groupe à Décines. Il sera effectif à partir du démarrage de la construction (prévu en début d'année civile 2022), et pour une durée de 8 ans à compter de la mise en exploitation de la salle de spectacle multifonction. Cette infrastructure, référente en Europe sur les plans technologiques et environnementaux, sera la plus grande Arena événementielle en France en dehors de Paris. Bénéficiant des dernières innovations en matière de connexion et d'expérience utilisateur, la LDLC Arena devrait accueillir entre 100 et 120 événements par an.

La programmation de la LDLC Arena est déjà bien sécurisée, notamment grâce à l'accord commercial, officialisé le 15 octobre 2021 avec Live Nation, leader mondial du spectacle/concert, qui permettra d'afficher une sélection importante d'artistes internationaux dans la nouvelle infrastructure portée par OL Groupe.

Des matchs d'Euroleague de basket (dont LDLC ASVEL est devenu membre permanent en juin 2021), des séminaires et salons professionnels de grande ampleur, mais également des compétitions sportives (notamment d'e-sport) seront organisés dans la nouvelle enceinte et permettront une activité intense.

"Ce partenariat vient couronner les relations déjà fortes entre le Groupe LDLC et l'Olympique Lyonnais, à travers l'univers du basket professionnel (LDLC ASVEL) et de l'e-sport (Team LDLC OL)", commentent les partenaires.

Le Groupe LDLC, partenaire de l'ASVEL de longue date, a renforcé son engagement en 2018 en signant le premier partenariat de naming du monde du basket tricolore et l'ASVEL est devenu ainsi LDLC ASVEL pour une durée de 10 ans. En 2019, l'équipe féminine de l'ASVEL est devenue à son tour LDLC ASVEL Féminin.

En juin 2019, OL Groupe a pris des participations minoritaires dans LDLC ASVEL et LDLC ASVEL Féminin et en janvier 2020, le Groupe LDLC et OL Groupe se sont également associés dans le domaine de l'e-sport en rapprochant leurs deux équipes pour créer la Team LDLC OL.

L'expertise du Groupe LDLC en matière d'usage et de nouvelles technologies, associée à celle de l'Olympique Lyonnais dans le monde du sport et du divertissement, permettront à la LDLC Arena de rayonner à travers toute l'Europe. Projet emblématique du développement du groupe, la conception/construction de cette nouvelle salle événementielle a été confiée au Groupement POPULOUS (architecte) et CITINEA, filiale de Vinci Construction France. La LDLC Arena pourra accueillir entre 12.000 et 16.000 personnes, selon la configuration mise en oeuvre (Concert/Spectacle/Sport).