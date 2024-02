OL Groupe : en perte de 60 ME au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023-2024 (période du 1er juillet au 31 décembre), les produits des activités d'OL Group s'établissent à 172 millions d'euros (134,8 ME au 31 décembre 2022), en hausse de +37,1 ME soit +28%. Les revenus de trading joueurs ainsi que des grands évènements au Groupama Stadium atteignent un niveau record pour un 1er semestre.

L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) est en forte amélioration de +31,4 ME, bénéficiant de plus-values sur cessions de contrats joueurs élevées et s'élève à 7,6 ME. En forte amélioration, l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) bénéficie de plus-values sur cessions de contrats joueurs élevées (78,3 ME contre 31,2 ME au 31 décembre 2022), en relation avec la qualité de la formation de l'OL Academy, et le trading important de l'été 2023.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions nettes qui s'élèvent à 25,4 ME (26,2 ME un an plus tôt), le résultat opérationnel s'élève à -32,6 ME (-51,8 ME au 31 décembre 2022).

Le résultat avant impôt s'élève à -57,8 ME (-61,3 ME un an plus tôt). Le résultat net part du groupe s'établit en conséquence à -60,6 ME (-60,2 ME un an plus tôt).

Cotation...

Les capitaux propres (y compris intérêts minoritaires) s'élèvent à 19 ME au 31 décembre 2023, intégrant le déficit du semestre. Les dettes financières liées aux obligations locatives s'élèvent à 140,9 ME, en augmentation de 23,5 ME, en lien avec la hausse de la dette CBI (Crédit-Bail Immobilier) de la LDLC Arena. Les dettes courantes s'élèvent à 173,8 ME, (+73,1 ME par rapport au 30 juin 2023) en relation notamment avec des produits constatés d'avance importants sur de futurs évènements au Groupama Stadium et au rachat par OL Groupe, d'un tiers des actions détenues par Holnest, réalisé en janvier 2024 (14,5 ME).

L'endettement net de trésorerie (y compris créances et dettes nettes sur contrats joueurs) s'établit à -423,7 ME au 31 décembre 2023 (-404,4 ME au 30 juin 2023).

Perspectives

Après les deux premiers versements (40 ME au total) liés à l'opération LFP/CVC, au cours de l'exercice 2022-2023, le Groupe devrait enregistrer la 3e et dernière tranche de versements (50 ME) en 2023-2024, sous réserve de la réalisation des opérations à venir entre la LFP et CVC Capital Partners et des conditions d'affectation définies par la LFP.

En vue du projet porté par Eagle, de cotation à la bourse de New York en 2024, la dénomination sociale d'OL Groupe va être modifiée avant le 31 mars 2024, pour devenir Eagle Football Group.

Dans ce cadre, OL Groupe a conclu (sous réserve de conditions suspensives usuelles, notamment liées aux accords de financement d'Eagle Football et RWDM (Racing White Daring Molenbeek) l'acquisition, auprès d'Eagle Football Holdings Bidco, de sa participation dans RWDM, portant sur 98,68% des parts du capital du club belge. Cette transaction, d'un montant de 14,5 ME, constitue une convention règlementée, préalablement autorisée par le conseil d'administration, qui sera soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale annuelle.

Le projet de cession de la participation d'OL Groupe dans OL Reign (renommée Seattle Reign FC) progresse. Un accord devrait être conclu dès lors que les conditions suspensives (approbation de la NWSL et de la MLS) auront été levées.

Le Groupe travaille également à la cession de son actif récemment inauguré, la LDLC Arena, conformément à son objectif de recentrage sur ses activités de football masculin. Des négociations ont été engagées avec plusieurs acquéreurs potentiels et un accord pourrait être conclu dans les prochains mois.