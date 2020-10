OL Groupe : Djamel Benlamri est dans la place

(Boursier.com) — L 'Olympique Lyonnais a informé de l'arrivée du défenseur international algérien et vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, Djamel Benlamri, en provenance du club saoudien d'Al Shabab. Le défenseur central, libéré de sa dernière année de contrat, s'est engagé pour une année minimum plus une année optionnelle. Agé de 30 ans, Djamel Benlamri a disputé plus de 200 matches dans sa carrière professionnelle en Algérie (Hussein-Dey, JS Kabylie, ES Setif) et en Arabie Saoudite (Al Shabab). Le défenseur central, qui totalise 14 sélections avec les Fennecs, devient le 10ème international algérien à rejoindre les rangs de l'Olympique Lyonnais et vient compenser le départ de l'international danois Joachim Andersen à Fulham, sous la forme d'un prêt payant d'une saison et sans option d'achat jusqu'au 30 juin 2021 d'un montant de 1 ME, auquel pourrait s'ajouter un bonus de 1 ME lié au maintien du club anglais en Premier League.

Le défenseur international Danois de 24 ans avait rejoint l'OL en juillet 2019 et demeure sous contrat jusqu'au 30 juin 2024.

Par ailleurs, l'Olympique Lyonnais informe du prêt payant d'une saison, assorti d'une option d'achat, de son milieu de terrain international espoir Jeff Reine-Adélaïde à l'OGC Nice jusqu'au 30 juin 2021. Ce prêt d'un montant de 500 KE, auquel pourrait s'ajouter un bonus de 500 KE en cas de qualification de Nice à une Coupe d'Europe la saison prochaine, s'accompagne d'une option d'achat fixée à 25 ME. Arrivé en août 2019, en provenance d'Angers, Jeff Reine-Adélaïde a disputé 23 matches avec l'OL et inscrit 2 buts. L'international espoir avait récemment manifesté son souhait de quitter le club alors qu'il venait tout juste de faire son retour en compétition lors du 1/8ème de finale retour de Champions League contre la Juventus.

L'Olympique Lyonnais "se félicite d'avoir pu garder ses meilleurs joueurs internationaux dont Memphis Depay, Houssem Aouar et Moussa Dembelé, tout en renforçant les postes de défenseurs centraux et latéraux demandés par son entraîneur Rudi Garcia". Comme l'avait annoncé à plusieurs reprise son Président Jean-Michel Aulas, le club a pris la décision de continuer à investir pour donner à son directeur sportif Juninho et à son entraîneur Rudi Garcia "les meilleures chances de succès dans le championnat de France de Ligue 1 2020/21".