OL Groupe : des résultats semestriels déficitaires

(Boursier.com) — OL Groupe dévoile les résultats de son premier semestre 2022-2023. Sur la période, le club enregistre un EBE négatif de -23,7 millions d'euros malgré des produits des activités de 134,8 ME, en hausse de 16%. Toutes les lignes de revenus sont en progression, malgré la non-qualification en Coupe d'Europe 2022/23, reflétant l'attractivité du club et de la marque OL, ainsi que la qualité de ses infrastructures pour l'accueil d'événements majeurs, précise l'entreprise. L'excédent brut d'exploitation est fortement impacté par l'absence de participation en Coupe d'Europe cette saison, la hausse des charges d'activité (en relation avec la hausse des revenus), la hausse des charges d'exploitation, notamment les charges d'électricité en lien avec le contexte international et inflationniste global et enfin, l'augmentation des charges de personnel liée au mercato d'été 2022 et à l'aide URSSAF enregistrée en N-1 (37 ME en relation avec la crise sanitaire).

Après des dotations aux amortissements et provisions nettes qui s'élèvent à 26,2 ME, reflétant principalement le trading de l'été 2022, le résultat opérationnel s'élève à -51,8 ME, en repli de -31,6 ME par rapport au 31 décembre 2021. Le résultat net part du groupe s'établit enfin à -60,2 ME contre -27,1 ME un an plus tôt.

Tout au long du semestre, OL Groupe a poursuivi ses avancées sur l'ensemble de ses projets stratégiques, notamment la construction de la LDLC Arena, dont la mise en exploitation est attendue fin 2023. En parallèle, le 19 décembre 2022, Eagle Football a finalisé l'acquisition de 77,49% du capital d'OL Groupe, auprès des principaux actionnaires historiques d'OL Groupe (Pathé, IDG Capital et Holnest), et souscrit à une augmentation de capital réservée d'un montant de 86 ME brut. La composition du Conseil d'administration de la Société a évolué pour refléter ce changement d'actionnariat.

Le Groupe réaffirme ses ambitions sportives pour la saison 2022/23 et les saisons suivantes en s'appuyant sur ses fondamentaux, notamment l'Academy OL, pour reconquérir, dès la saison 2023/24, une place européenne. Le Groupe rappelle par ailleurs ses objectifs à moyen terme à horizon 2025/26, à savoir : un total des produits des activités de l'ordre de 400 à 420 ME (avec notamment une hypothèse de qualification en Champions League et incluant le trading joueurs) et un EBE supérieur à 90 ME. Ces objectifs incluent également, à horizon 2025/26, une dette nette inférieure à 180 ME (avec une hypothèse de refinancement du solde de la "dette stade" sur 7 ans à partir du 01/07/24).