OL Groupe : de nouveaux renforts...

(Boursier.com) — Le milieu de terrain international belge, Orel Mangala, intègre le club de Lyon en provenance de Nottingham Forest, jusqu'au 30 juin 2024.

Ce prêt payant d'un montant de 10 M£ (environ 11,7 ME) s'accompagne d'une option d'achat de 15 M£ (environ 17,5 ME) à laquelle pourra s'ajouter un maximum de 3 M£ de bonus (environ 3,5 ME) ainsi que d'un intéressement de 10% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert. Orel Mangala devient le 3e joueur international belge de l'histoire du club après Eric Deflandre et Jason Denayer.

D'autre part, OL Groupe a finalement obtenu l'ensemble des documents permettant la validation du prêt de l'attaquant international algérien de 28 ans, Saïd Benrahma, en provenance de West Ham, jusqu'au 30 juin 2024.

Ce prêt payant d'un montant de 5,1 M£ (environ 6 ME) s'accompagne d'une option d'achat de 12,3 M£ (environ 14,4 ME) et d'un intéressement de 10% sur la plus-value en cas d'un éventuel futur transfert. Saïd Benrahma est un joueur expérimenté qui a disputé près de 350 matches au plus haut niveau.