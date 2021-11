OL Groupe : dans le rouge après le point trimestriel

(Boursier.com) — OL Groupe cède 0,9% à 2,2 euros au lendemain de son point trimestriel. Le club rhodanien a fait état de produits des activités en recul de 23% au premier trimestre de son exercice 2021-2022 (77,9 ME) du fait notamment de la comptabilisation au 1er trimestre N-1 des droits TV UEFA relatifs à la phase finale d'édition 19/20 de la Champions League jouée sur la période, ainsi que des droits TV LFP évalués au 30/09/20 sur la base du contrat initialement signé avec Mediapro, dénoncé par la suite.

Fortement impacté par 18 mois de crise sanitaire, OL Groupe estime à ce jour que ses objectifs à moyen terme peuvent être maintenus dans leur principe, mais décalés d'environ une saison pour leur réalisation. Si la reprise des activités se confirme, les objectifs annoncés avant la crise sanitaire, à savoir un total des produits des activités (incluant le trading joueurs) de l'ordre de 400 à 420 ME et un objectif d'EBE supérieur à 100 ME, pourraient ainsi être atteints au terme de la saison 2024-2025. Cependant, ces objectifs restent soumis à certains aléas et pourraient donc être amenés à être révisés, notamment en fonction de la dynamique de la reprise.

Pour Oddo BHF, ce trimestre est sans surprise. L'analyste confirme ainsi son avis 'neutre' et sa cible de 2,3 euros.