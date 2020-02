OL Groupe : coté finances, tout va bien

(Boursier.com) — OL Groupe avance de 0,7% à 3 euros au lendemain de son point intermédiaire. Si le club rhodanien connait une période assez délicate sur le plan sportif, tout va bien du côté financier. Le groupe a enregistré un produit des activités record au premier semestre, à 197,2 ME, grâce notamment à la vente de plusieurs joueurs importants. L'excédent brut d'exploitation s'est établi à 61,8 ME, niveau le plus élevé jamais enregistré à mi-exercice, bénéficiant de la croissance soutenue de l'activité.

L'entreprise, qui a annoncé récemment un nouveau partenariat maillot avec Emirates, devrait bientôt dévoiler un nouveau contrat de naming à compter de la saison prochaine.

Dans le cadre de sa stratégie de développement basée sur un concept de "Full entertainment" autour de son coeur d'activité football, mais également sur le développement, la récurrence et la diversification de son offre "Events", le Groupe a revu à la hausse son objectif de Produits des activités à horizon 2023-2024, et vise désormais un montant total de revenus de 420 ME à 440 ME. Parallèlement, il entend générer un EBE supérieur à 100 ME.

Prenant acte de ces annonces, Oddo BHF a ajusté son objectif de 3,3 à 3,4 euros mais reste 'neutre' sur un titre qui évolue bien loin des niveaux connus lors de ses débuts boursiers.