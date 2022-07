OL Groupe : Corentin Tolisso de retour

(Boursier.com) — L 'Olympique Lyonnais annonce le retour de son milieu de terrain, champion du monde et vainqueur de la Ligue des Champions, Corentin Tolisso, pour les 5 prochaines saisons, soit jusqu'au 30 juin 2027. À l'instar d'Alexandre Lacazette, et à quelques mois de la Coupe du Monde, Corentin Tolisso a, lui aussi, choisi de revêtir à nouveau le maillot de l'Olympique Lyonnais, après 5 saisons passées au Bayern Munich. Transféré pendant l'été 2017 pour la somme de 41,5 ME, le milieu de terrain français, âgé de 27 ans, retrouve ainsi son club formateur qu'il avait rejoint en 2007.