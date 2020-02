OL Groupe : Camilo Reijers de Oliveira complète le mercato hivernal

OL Groupe : Camilo Reijers de Oliveira complète le mercato hivernal









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'Olympique Lyonnais informe du transfert de Camilo Reijers de Oliveira pour un montant de 2 millions d'euros auquel pourra s'ajouter un intéressement de 20% sur un futur transfert. Le milieu de terrain brésilien a signé un contrat de 4 ans et demi avec l'OL, soit jusqu'au 30 juin 2024.

Agé de 20 ans, Camilo Reijers de Oliveira , qui a disputé 30 matchs de Serie B brésilienne en 2019 (2 buts), a été proposé à Juninho par l'ancien champion du monde 94 Jorginho, et a fait l'objet de supervisions valorisantes.

La signature de Camilo Reijers de Oliveira conclut le mercato hivernal de l'Olympique Lyonnais. L'équipe s'est aussi renforcée avec les arrivées de :

- Karl Toko Ekambi en provenance de Villarreal sous forme de prêt (4 ME) avec option d'achat (11,5 ME + 4 ME d'incentives maximum et 15% sur plus-value future ou 50% si transfert avant le 15 septembre 2020)

- Tino Kadewere (12 ME + 2 ME d'incentives maximum et 15% sur plus-value future) qui intègrera l'effectif de l'OL au 1er juillet prochain pour 4 ans, à la suite d'un prêt au Havre AC jusqu'à la fin de la saison 2019/2020

- Bruno Guimaraes de l'Athlético Paranaense, contrat de 4 ans 1/2, soit jusqu'au 30 juin 2024 (20ME + 20% sur transfert futur)

- Ainsi que des transferts de Lucas Tousart au Herta Berlin (25 ME), assorti d'un prêt à l'OL jusqu'à la fin de saison 2019/2020 et de Zachary Brault Guillard à l'Impact de Montréal (50 KEUR + intéressement de 50% sur plus-value future).

L'Olympique Lyonnais informe, par ailleurs, avoir tenté dans les dernières heures du mercato le recrutement d'un défenseur central supplémentaire en prêt mais toutes les caractéristiques techniques prédéfinies par la cellule de recrutement n'étaient pas réunies. Rudi Garcia, Juninho et Florian Maurice ont décidé collectivement de faire confiance aux deux jeunes joueurs du centre de formation, Pierre Kalulu et Sinaly Diomandé.