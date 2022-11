OL Groupe : bonne reprise des activités

(Boursier.com) — Au 1er trimestre de l'exercice 2022-2023, OL Groupe atteint un total des produits des activités de 101 millions d'euros, en croissance de +30% (+23 ME). La performance du 1er trimestre de l'exercice confirme la bonne reprise des activités post-crise sanitaire, déjà matérialisée lors de l'exercice précédent.

Perspectives

Le Groupe réaffirme ses ambitions sportives pour la saison 2022-2023 et les saisons suivantes en s'appuyant sur ses fondamentaux, notamment l'Academy OL, un mercato d'été ciblé, des prolongations de contrats joueurs, ainsi que l'arrivée récente d'un nouveau coach français charismatique, Laurent Blanc, pour reconquérir, dès la saison 2023/24, une place européenne.

Après l'accueil de nombreux grands événements en 2021-2022, ainsi qu'en début d'exercice 2022/23, le Groupama Stadium enregistre à date une programmation déjà riche à compter du printemps 2023 et d'autres concerts et événements devraient être officialisés prochainement.

Les travaux de construction de la LDLC Arena, portés à 100% par OL Groupe, sur le site d'OL Vallée, avancent conformément au calendrier prévu. Démarrés en janvier 2022, ils devraient permettre la mise en exploitation de la salle fin 2023. La programmation de la LDLC Arena a été lancée officiellement avec le concert de Shaka Ponk prévu le 2 février 2024.

Le Groupe rappelle par ailleurs ses objectifs à moyen terme : à savoir, à horizon 2025-2026 (sous réserve de la réalisation des opérations avec Eagle Football), un total des produits des activités de l'ordre de 400 à 420 ME (avec notamment une hypothèse de qualification en Champions League et incluant le trading joueurs) et un EBE supérieur à 90 ME. Ces objectifs incluent également, à horizon 2025-2026, une dette nette inférieure à 180 ME (avec une hypothèse de refinancement du solde de la dette stade sur 7 ans à partir du 1er juillet 2024).

Il est rappelé qu'un contrat a été conclu entre les principaux actionnaires d'OL Groupe (Holnest, Pathé et IDG) et Eagle Football en vue de l'acquisition par Eagle Football d'actions et OSRANEs OL Groupe représentant environ 74,19% du capital de la société sur une base pleinement diluée. Dans ce cadre, Eagle Football s'est engagé à souscrire à une augmentation de capital d'OL Groupe d'un montant d'environ 86 ME. La date de réalisation de ces opérations a été reportée au 17 novembre. A la suite de la réalisation de ces opérations, Eagle Football déposera, pour le compte du concert constitué avec Holnest, une offre publique d'achat simplifiée sur le solde des titres OL Groupe, conformément à la réglementation applicable, suivie d'un retrait obligatoire si les conditions sont réunies.