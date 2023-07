OL Groupe : bientôt coté à New York ?

(Boursier.com) — Le 22 juin , Eagle Football Holdings Bidco Limited (Eagle Football) a déposé un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire en numéraire visant les actions OL Groupe, au prix de 3 euros par action. Eagle Football détient d'ores et déjà 78,46% du capital et 77,5% des droits de vote théoriques de la société Olympique Lyonnais Groupe.

Il est rappelé que l'offre vise l'ensemble des actions OL Groupe autres que :

- les actions détenues par Eagle Football,

- les actions détenues par Holnest (family office de Jean-Michel Aulas), qui s'est engagée à ne pas apporter ses titres à l'Offre

- les actions gratuites en cours de période d'incessibilité, et

- les actions auto-détenues, que le conseil d'administration de la société a décidé de ne pas apporter à l'Offre.

Quels projets ?

Concernant ses projets pour OL Groupe, Eagle Football a souhaité préciser par communiqué certains éléments de ses intentions stratégiques.

Notamment, il entend rester une société cotée en bourse et poursuivre la migration de sa cotation publique vers le New York Stock Exchange.

Eagle Football, en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la société, a l'intention de soutenir OL Groupe dans la mise en oeuvre d'initiatives clés visant à :

- améliorer la compétitivité de son équipe professionnelle masculine en investissant directement dans l'acquisition de joueurs et en collaborant étroitement avec d'autres clubs de football contrôlés par Eagle Football,

- restructurer le programme professionnel féminin par la création d'une nouvelle société, dont OL Groupe sera actionnaire minoritaire, axée exclusivement sur le football féminin, dont l'objectif serait de renforcer la position concurrentielle du programme féminin, de mieux utiliser la réputation du programme en tant que première équipe féminine professionnelle au monde pour assurer la reconnaissance mondiale des principales marques de la société, d'établir une évaluation distincte et significative du programme féminin en partenariat avec un partenaire américain solide, tout en éliminant les coûts directs importants supportés par la société pour l'exploitation directe de ce programme,

- permettre à OL Groupe et à son actionnariat de bénéficier d'une plus grande liquidité et d'une meilleure valorisation grâce à la cotation éventuelle des titres de la société ou d'Eagle Holdings sur le New York Stock Exchange (ou sur une bourse équivalente, telle que le Nasdaq), et

- poursuivre le développement des capacités de la société, surtout à travers une collaboration avec les autres clubs de football propriété d'Eagle Football, qui vise à tirer profit des synergies opérationnelles, de l'identification des joueurs et de la création d'actifs, ainsi que du partage des meilleures pratiques en matière d'administration, de technologie, de données et de décisions sportives.