OL Groupe atténue sa perte sur l'exercice 2021-2022

(Boursier.com) — L 'exercice 2021/22 d'OL Groupe est marqué par un net rebond de l'activité post pandémie COVID-19. Ainsi, au 30 juin, le total des produits des activités s'établit à 252,6 millions d'euros (177,4 ME au 30 juin 2021) en hausse de +42%, permettant au Groupe de renouer avec un excédent brut d'exploitation positif à 15,9 ME (-33,9 ME un an plus tôt).

Grâce à la reprise des activités et aux aides consenties par l'Etat, l'excédent brut d'exploitation (EBE) du Groupe est de nouveau positif et s'établit à 15,9 ME au 30 juin 2022, en amélioration de +49,8 ME par rapport au 30 juin 2021.

Dans le sillage de l'EBE, le résultat opérationnel s'élève à -41,1 ME pour l'exercice 2021/22, en amélioration de 54,7ME (-95,8ME en N-1) après des dotations aux amortissements et provisions nettes qui s'élèvent à 65,8 ME (78,5 ME en N-1), en baisse de 12,8 ME, reflétant le trading de l'été 2021 et la fin des premiers crédits baux liés au stade.

Le résultat avant impôt de l'exercice 2021/22 s'établit à -56,8 ME en nette amélioration (-109,2 ME au 30 juin 2021), le résultat net est ainsi ramené à -55 ME (-107,5 ME en N-1).

Bilan financier

Les capitaux propres (y compris intérêts minoritaires) s'élèvent à 78,1 ME au 30 juin 2022, contre 121,8 ME au 30 juin 2021, impactés du résultat net négatif de l'exercice.

Au 30 juin 2022, OL Groupe disposait d'une trésorerie globale de 27,3 ME (69,2 ME au 30 juin 2021), ainsi que d'une réserve de tirage RCF (Revolving Credit Facility) de 100 ME. La dette nette sur contrats joueurs s'améliore de 27,7 ME et s'établit à 15,7 ME au 30 juin 2022. L'endettement net de trésorerie (y compris créances et dettes nettes sur contrats joueurs) est en légère hausse à 330,8 ME (303,3 ME au 30 juin 2021).

Au 30 juin 2022, le Groupe a bénéficié d'un 'covenant holiday' de la part de ses prêteurs bancaires et obligataires.

Perspectives

Le 1er trimestre de l'exercice 2022/23 confirme la bonne reprise des activités constatée lors de l'exercice précédent et devrait afficher une nouvelle croissance par rapport à N-1. Le Groupe réaffirme ses ambitions sportives pour la saison 2022/23 et les saisons suivantes en s'appuyant sur ses fondamentaux, notamment l'Academy OL, pilier stratégique historique, ainsi que sur le mercato d'été ciblé, pour reconquérir, dès la saison 2023/24, une place européenne. Les récentes arrivées et prolongations de contrats joueurs témoignent des grandes ambitions du club d'insuffler une nouvelle dynamique autour de son équipe professionnelle.

L'opportunité de recruter l'un des meilleurs entraineurs français de ces dernières années s'est concrétisée par l'arrivée de Laurent Blanc qui a remplacé Peter Bosz.

Après une programmation riche en 2021/22, le Groupama Stadium accueillera notamment le concert de Depeche Mode (31 mai 2023), le concert de Muse (15 juin 2023), les concerts de Mylène Farmer (23 et 24 juin 2023), 5 matchs de la Coupe du Monde de Rugby (septembre/octobre 2023) et des matchs et tournois de football (hommes et femmes) dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024. D'autres concerts et événements devraient également être officialisés prochainement. La programmation de la LDLC Arena vient d'être lancée officiellement avec le concert de Shaka Ponk prévu le 2 février 2024.

Dans le cadre du projet d'opération avec Eagle Football, il est rappelé que les travaux de finalisation se poursuivent puisque la date de réalisation (closing) est fixée au 21 octobre 2022. A la suite de la réalisation de cette opération, Eagle Football déposera, pour le compte du concert constitué avec Holnest, une offre publique d'achat simplifiée sur le solde des titres OL Groupe, au prix de 3 euros par action et 265,57 euros par OSRANE, suivie d'un retrait obligatoire si les conditions sont réunies.

Sous réserve de certaines conditions, le mandat de Président Directeur Général de Jean-Michel Aulas serait renouvelé pour au moins 3 ans.

Enfin, tout au long de l'exercice, OL Groupe a poursuivi la mise en oeuvre de l'ensemble de ses projets stratégiques, notamment celui de la construction de la LDLC Arena, dont la mise en exploitation est attendue fin 2023.

Sur le plan de l'endettement financier, OL Groupe poursuit son objectif de refinancement sur le long terme des 2 PGE (169 ME), en s'appuyant notamment sur l'ensemble des dispositifs gouvernementaux activables.