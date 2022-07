OL Groupe : accord finalisé à 3 euros par action

(Boursier.com) — A la suite de l'entrée en négociations exclusives de Pathé, IDG Capital et Holnest avec Eagle Football Holdings LLC, annoncée le 20 juin, et de l'avis positif rendu, le 30 juin, par les institutions représentantes du personnel compétentes du Groupe sur l'opération projetée, OL Groupe a été informée de la signature du contrat relatif à l'acquisition par Eagle Football Holdings LLC (directement ou par l'intermédiaire d'une société affiliée),

- de la totalité des actions et de 50% des OSRANEs détenues par Holnest, et

- de la totalité des actions et des OSRANEs détenues par Pathé (Pathé SAS, SOJER et OJEJ) et IDG Capital.

Le prix de cession sera de 3 euros par action et 265,57 euros par OSRANE.

Augmentation de capital réservée

Concomitamment, un accord a été conclu entre OL Groupe et Eagle Football Holdings LLC aux termes duquel Eagle Football Holdings LLC s'est engagée à souscrire -directement ou par l'intermédiaire d'une société affiliée- à une augmentation de capital d'OL Groupe qui lui serait réservée pour un montant de 86 millions d'euros, sur la base d'un prix de souscription de 3 euros par action.

L'augmentation de capital sera soumise au vote des actionnaires d'OL Groupe lors de l'assemblée générale du 29 juillet. Sa réalisation sera conditionnée à la réalisation effective de l'acquisition des blocs susvisée.

"La conclusion de ces accords marque une étape supplémentaire dans la réalisation du projet de renforcement de la structure financière d'OL Groupe et de recomposition de son tour de table", commente le management d'OL Groupe.

Il est rappelé qu'en cas de réalisation de cette opération, Eagle Football Holdings LLC (ou l'un de ses affiliés) déposera, pour le compte du concert constitué avec Holnest, une offre publique d'achat simplifiée sur le solde des titres OL Groupe, au prix de 3 Euros par action et 265,57 euros par OSRANE, conformément à la réglementation applicable.