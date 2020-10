OL Group : Lucas Paqueta en renfort

(Boursier.com) — L 'Olympique Lyonnais annonce le transfert de l'international brésilien Lucas Paqueta, en provenance du Milan AC, qui s'est engagé pour 5 saisons, soit jusqu'au 30 juin 2025.

Né à Rio de Janeiro, ce jeune milieu de terrain polyvalent de 23 ans a été formé à Flamengo avant de débuter sa carrière professionnelle en 2016 avec le club carioca. En 3 ans, il dispute 95 matches et inscrit 18 buts. Ces statistiques lui vaudront d'être appelé avec le Brésil et d'être élu dans l'équipe type de la Serie A brésilienne 2018, un an avant son compatriote et ami Bruno Guimaraes. Vainqueur de la Copa America 2019 avec la Seleção avec laquelle il compte 11 sélections, Lucas Paqueta a été repéré par Juninho qui a su le convaincre du projet ambitieux de l'OL.

En janvier 2019, Lucas Paqueta rejoint le Milan AC pour un transfert record de 39 ME. Ce milieu offensif gaucher a disputé 44 matches en une saison et demie et inscrit 1 but. L'OL, sans attendre la fin du mercato, a négocié ce transfert pour un montant de 20 ME auquel pourrait s'ajouter un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value future.