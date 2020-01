OL Group : Karl Toko Ekambi renforce l'effectif

(Boursier.com) — L'Olympique Lyonnais informe de la mutation temporaire, jusqu'au 30 juin 2020, de l'attaquant international camerounais Karl Toko Ekambi (27 ans) en provenance de Villareal (Espagne).

Cette mutation temporaire d'un montant de 4 ME est assortie d'une option d'achat d'un montant de 11,5 ME auquel pourra s'ajouter un maximum de 4 ME d'incentives, ainsi qu'un intéressement de 15% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert (50% si le transfert a lieu avant le 15/09/20).

L'arrivée de Karl Toko Ekambi conforte l'ambition de l'Olympique Lyonnais de se donner les moyens d'être au plus haut niveau dans cette 2e partie de saison.