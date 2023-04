OKwind : retour de papier

(Boursier.com) — OKwind reperd de 6,6% à 21 euros ce mardi, alors que le groupe a annoncé ses résultats annuels 2022 marqués par une hypercroissance de l'activité et par une forte amélioration de la performance financière avec des revenus en croissance de +66% à 41,8 ME, un niveau situé sensiblement au-dessus de l'objectif de 35 ME défini lors de l'introduction en bourse de la société en juillet 2022. Les objectifs présentés lors de l'introduction en bourse sont aussi atteints avec un taux d'EBITDA consolidé 2022 de 10,2%. La position de trésorerie se situait à 21,8 ME à fin décembre 2022.

Les nouveaux objectifs fixés pour 2023, en avance d'un an sur la feuille de route, passent par un Chiffre d'affaires relevé à au moins 85 ME vs 80 ME et un taux d'EBITDA consolidé supérieur à 12%.

Le scénario de Portzamparc est du coup caduque : L'analyste table désormais sur un CA annuel de 87,5 ME et un Ebitda de 10,9 ME (marge de 12,4%). De quoi revoir son cours cible de 27,20 à 30 euros en restant à l'achat sur le dossier.