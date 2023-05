OKwind participe à la levée de fonds de 7 ME de Purecontrol

(Boursier.com) — OKwind annonce le renforcement de sa participation au capital de la société Purecontrol, acteur spécialisé dans

les solutions innovantes de pilotage pour la gestion de l'eau, l'industrie et la performance énergétique. Ainsi Groupe OKwind accompagne la levée de fonds de 7 MEUR de la société en renforçant sa participation.

"Depuis 2021 à travers une participation minoritaire au capital de Purecontrol et un contrat de collaboration, Groupe OKwind et Purecontrol ont amélioré la performance de leur offre dédiée au secteur de l'eau-assainissement, et accéléré son déploiement via une approche de co-branding", explique OKwind.

L'association des générateurs d'énergie de Groupe OKwind et de l'intelligence artificielle développée par Purecontrol permet de réduire les consommations d'énergie de 10 à 20% et de couvrir les besoins en énergie jusqu'à 70% pour les infrastructures liées au secteur de l'eau-assainissement.