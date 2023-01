Okwind : mieux que prévu

(Boursier.com) — Chez Okwind, le chiffre d'affaires 2022 s'élève à 41,8 ME, en augmentation de +65,9% par rapport au 31 décembre 2021, un niveau sensiblement au-dessus de l'objectif de 35 ME défini lors de l'introduction en bourse de la Société en juillet 2022.

En parallèle, l'accélération de la dynamique commerciale s'est poursuivie sur l'ensemble des verticales avec des prises de commandes fermes en croissance exponentielle atteignant 80,6 ME pour l'exercice 2022, soit une hausse de 186% par rapport à 2021.

En conséquence, le carnet de commandes a fortement progressé et s'établissait à 45 ME au 31 décembre 2022, contre 5,5 ME au 31 décembre 2021.

La croissance de chiffre d'affaires s'est accompagnée d'une génération d'EBITDA conforme aux anticipations. La Société confirme l'atteinte d'un taux d'EBITDA consolidé 2022 d'environ 10%.