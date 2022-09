OKwind : Les éleveurs de poulets de Janzé accélèrent le développement de leur autoconsommation d'énergie renouvelable

(Boursier.com) — La coopérative des poulets de Janzé et Groupe OKwind, spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de génération d'énergie dédiés à l'autoconsommation, annoncent la signature d'un accord commercial avec les adhérents de la coopérative poulets de Janzé.

63 producteurs ont sollicité les solutions OKwind pour atteindre à minima 35% d'autonomie énergétique et baisser ainsi leur facture d'électricité dans un contexte de très forte inflation des coûts énergétiques. Un accord qui permet, en 6 mois, l'installation de 1,4 mégawatt-crète, soit une capacité moyenne de production globale de 2,6 GigaWh.

La coopérative des poulets de Janzé a proposé à ses adhérents un achat groupé de solutions OKwind pour répondre à leurs besoins énergétiques tout en améliorant leur empreinte carbone. Près de 40% des 170 adhérents ont répondu favorablement à la proposition et seront équipés d'ici novembre 2022 en trackers solaires intelligents. Une opération commune qui va permettre à 63 exploitants d'augmenter leur autonomie énergétique et de diminuer leur facture d'électricité.

Cet accord commercial groupé permet à chaque éleveur de faire face à l'envolée des prix de l'énergie et en même temps de participer à la transition écologique. Installés chez les exploitants sur tout le territoire de la coopérative, ces solutions énergétiques permettent de produire une énergie verte en milieu diffus sans mobilisation de foncier. Un bénéfice direct pour tout le territoire d'Ille-et-Vilaine qui voit sa production d'énergie verte augmenter grâce à cet accord. Ce déploiement se fait de plus sans subvention publique et vient directement alléger les charges d'exploitation des éleveurs. Les solutions OKwind permettent ainsi d'absorber les fluctuations de prix de l'énergie dans le temps avec un investissement amorti sur quelques années.