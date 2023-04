OKwind : en avance d'un an sur la feuille de route

(Boursier.com) — OKwind annonce ses résultats annuels 2022 marqués par une hypercroissance de l'activité et par une forte amélioration de la performance financière avec des revenus en croissance de +66% à 41,8 ME, un niveau situé sensiblement au-dessus de l'objectif de 35 ME défini lors de l'introduction en bourse de la société en juillet 2022.

Les objectifs présentés lors de l'introduction en bourse sont aussi atteints avec un taux d'EBITDA consolidé 2022 de 10,2%. La position de trésorerie se situait à 21,8 ME à fin décembre 2022.

Poursuite de la trajectoire d'hypercroissance au 1er trimestre 2023 :

-Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 à 17,5 ME, +289% vs. 1er trimestre 2022.

-Très forte progression du carnet de commandes à 55,2 ME au 31 mars 2023 vs. 12,1 ME au 31 mars 2022

Nouveaux objectifs fixés pour 2023, en avance d'un an sur la feuille de route :

-Chiffre d'affaires relevé à au moins 85 ME vs 80 ME;

-Taux d'EBITDA consolidé : supérieur à 12%.

Louis Maurice, Fondateur et Président de Groupe OKwind, déclare : "Cette publication s'inscrit dans la lignée des précédentes puisque Groupe OKwind continue d'exécuter le plan stratégique présenté à l'occasion de son introduction en bourse. Nos performances commerciales et financières s'inscrivent même au-delà de nos prévisions, nous devrions ainsi atteindre au moins 85 millions d'euros de chiffre d'affaires dès la fin de l'année 2023. Nous bénéficions à la fois d'un contexte de marché favorable et d'une demande structurelle de la part de nos clients qui sont à la recherche de solutions pérennes pour réduire leur facture énergétique tout en minimisant leur impact environnemental. En parallèle, nous continuons d'industrialiser nos process pour absorber la hausse des volumes dans un contexte d'approvisionnement moins tendu qu'en 2022. Enfin, nous engrangeons les premiers résultats de notre politique de diversification de notre offre sur de nouveaux segments de marché comme le marché de l'eau-assainissement ou encore l'agrivoltaïsme, secteurs dont les perspectives de croissance sont prometteuses. Nous sommes donc parfaitement positionnés pour atteindre nos objectifs financiers à horizon 2026".

Calendrier Financier :

-Assemblée Générale, le 6 juin 2023

-Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2023, le 19 juillet 2023 (après clôture des marchés)

-Résultats semestriels 2023 et chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023, le 16 octobre 2023 (après clôture des marchés)