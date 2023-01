Okwind : des annonces saluées !

(Boursier.com) — Okwind grimpe de 8% à 14,60 euros ce vendredi, alors que le chiffre d'affaires 2022 s'est élevé à 41,8 ME, en augmentation de +65,9% par rapport au 31 décembre 2021, un niveau sensiblement au-dessus de l'objectif de 35 ME défini lors de l'introduction en bourse de la Société en juillet 2022.

En parallèle, l'accélération de la dynamique commerciale s'est poursuivie sur l'ensemble des verticales avec des prises de commandes fermes en croissance exponentielle atteignant 80,6 ME pour l'exercice 2022, soit une hausse de 186% par rapport à 2021.

En conséquence, le carnet de commandes a fortement progressé et s'établissait à 45 ME au 31 décembre 2022, contre 5,5 ME au 31 décembre 2021.

"La croissance de chiffre d'affaires s'est accompagnée d'une génération d'EBITDA conforme aux anticipations" souligne Portzamparc. "La société a confirmé l'atteinte d'un taux d'EBITDA consolidé 2022 d'environ 10%"..."S'il ne fait pas de doutes que l'environnement énergétique devrait rester structurellement porteur pour le groupe dans les années à venir, le quasi-doublement des ventes visé par le mangement pour 2023 (CA FY 80 ME) nous apparaît ambitieux" poursuit l'analyste qui table sur un CA 2023 de 65,2 ME (+56%). "Après mise à jour de notre scénario et des comparables, nous rehaussons notre objectif de cours de 20 à 27,2 euros et maintenons notre opinion Acheter".