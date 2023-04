OKwind annonce le lancement d'une opération de cession d'environ 490.000 actions par ses actionnaires historiques

(Boursier.com) — Le Groupe OKwind, spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de génération et de management d'énergie dédiés à l'autoconsommation, annonce avoir été informé par un groupe d'actionnaires historiques de leur intention de céder environ 490.000 actions Groupe OKwind, correspondant à environ 6,0% du capital social de la société par voie de constitution accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels et par voie d'offre au public auprès de particuliers en France via la plateforme PrimaryBid.

OBJECTIF DE L'OPÉRATION

L'Opération a notamment pour objectif d'accroitre la liquidité du titre Groupe OKwind, en portant le flottant de 27% à environ 33% du capital total de Groupe OKwind.

Les Actionnaires Cédants, constitués des familles fondatrices Maurice, Sallé et Heulot, conserveront la majorité des droits de vote à la clôture de l'Opération. Les cédants effectifs prendront un engagement de conservation d'une durée de 180 jours sur 100% des actions qui n'auraient pas été cédées dans le cadre de l'Opération conformément à leur volonté de rester actionnaires de contrôle de Groupe OKwind sur le long terme.

Pour rappel, dans la mesure ou aucune action nouvelle ne sera émise lors de l'Opération, cette dernière est donc non dilutive.

MODALITÉS DE L'OPÉRATION

Les Actionnaires Cédants envisagent de céder environ 490.000 actions Groupe OKwind par le biais :

- d'un placement privé par construction accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels en France et en Europe qui sera clos au plus tard demain (le Mardi 25 Avril 2023) avant l'ouverture des marchés d'Euronext Paris, géré par les Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés, et

- d'une offre au public auprès d'investisseurs particuliers en France via la plateforme PrimaryBid, avec une clôture de l'offre ce jour à 22H00, sous réserve de clôture anticipée. Dans le cadre de l'Offre PrimaryBid, les investisseurs pourront uniquement souscrire via les partenaires de PrimaryBid mentionnés sur le site PrimaryBid (www.primarybid.fr) et l'allocation sera proportionnelle aux demandes dans la limite du montant alloué à cette offre au public, avec une réduction des allocations en cas de demandes excédentaires le cas échéant.

Il est précisé que l'Offre PrimaryBid destinée aux particuliers est accessoire par rapport au Placement Privé et sera limitée à 20% du montant total de l'Opération. Les deux opérations étant liées, l'Offre PrimaryBid ne sera réalisée qu'en cas de réalisation du Placement Privé.

Le prix de cession des actions sera le même dans le cadre du Placement Privé et dans le cadre de l'Offre PrimaryBid.

Avant l'Opération, les Actionnaires Cédants détiennent 4.531.715 actions Groupe OKwind, correspondant à environ 55% du capital social et représentant 63,5% des droits de vote de Groupe OKwind. Dans le cas d'une cession de 490.000 actions Groupe OKwind, les Actionnaires Cédants conserveraient environ 49,0% du capital social et 58,7% des droits de vote de la Société et demeureraient ainsi actionnaires de contrôle de Groupe OKwind.

En fonction de la demande, les Actionnaires Cédants se réservent la possibilité de céder un nombre d'actions supérieur à 490.000 dans la limite de 10% du capital social tout en conservant la majorité des droits de vote. Le processus de construction accélérée de livre d'ordres dans le cadre du Placement Privé commencera immédiatement après la publication du présent communiqué et devrait se clôturer avant l'ouverture des marchés demain, sous réserve de toute clôture anticipée.

Le règlement-livraison des actions est prévu le 27 avril 2023.