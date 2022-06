Okta : vérifié !

(Boursier.com) — Okta , qui bondissait de 11% en clôture hier soir à Wall Street, prenait encore 18% après bourse ! La firme américaine de gestion des identités et accès a rehaussé ses prévisions en marge de trimestriels solides. Pour le premier trimestre fiscal, les revenus se sont envolés de 65% et les revenus d'abonnements de 66%. Les revenus totaux ont été de 415 millions de dollars. La perte opérationnelle ajustée a été de 41 millions de dollars. La perte nette ajustée a représenté 43 millions de dollars, 27 cents par titre, contre 13 millions de dollars un an avant. Le free cash flow ressort positif de 11 millions de dollars sur la période, contre 53 millions un an avant. Pour l'exercice fiscal décalé 2023, les revenus totaux sont maintenant anticipés entre 1,805 et 1,815 milliard de dollars, en croissance de 39 à 40%, pour une perte opérationnelle ajustée allant de 167 à 162 millions et une perte nette ajustée de 1,11 à 1,14$ par titre.