Okta plonge après les comptes

(Boursier.com) — Okta , l'éditeur américain de logiciels de gestion des identités et accès, dévissait hier soir de 12% après bourse à Wall Street. En marge de l'annonce des comptes trimestriels, le directeur général du groupe a prévenu de challenges de court terme et de difficultés dans l'intégration de l'acquisition de 6,5 milliards de dollars d'AuthO. Pour le deuxième trimestre fiscal, les revenus ont augmenté de 43% en glissement annuel, alors que les revenus d'abonnements se sont appréciés de 44%. Les revenus totaux ont atteint 452 millions de dollars. La perte nette GAAP reste conséquente à 210 millions de dollars, contre 277 millions un an avant. La perte ajustée a représenté 16 millions de dollars et 10 cents par titre. Pour le troisième trimestre, le groupe anticipe des revenus allant de 463 à 465 millions, en croissance de 32 à 33%, pour une perte non-GAAP de 24 à 25 cents par titre. Sur l'exercice, les revenus sont espérés entre 1,812 et 1,82 milliard de dollars, juste en dessous du consensus, pour une perte ajustée par action allant de 70 à 73 cents.