Okta Inc : ouverture prochaine de nouveaux bureaux dans les Docklands de Dublin

(Boursier.com) — Okta Inc, leader indépendant des services d'identification, annonce l'ouverture prochaine de nouveaux bureaux dans les Docklands de Dublin, en Irlande, où l'entreprise entend créer 200 emplois d'ici 2024. Les solutions d'identification et de gestion des accès de l'éditeur permettent aux professionnels d'accéder aux ressources de leur organisation de façon transparente et sécurisée.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance d'Okta dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Plus de 15.000 entreprises, dont DCC, Engie, ITV, Renault, Siemens, Plan International et Prêt à Manger font confiance à Okta pour les aider à protéger les identités de leurs collaborateurs et de leurs clients.