Okta : carnage boursier à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Okta , l'éditeur américain de logiciels de gestion des identités et accès, dévisse de 19% avant bourse à Wall Street. Okta a pourtant battu hier soir le consensus de profits et de revenus pour son premier trimestre, affichant sur la période un bénéfice ajusté de 22 cents par titre à comparer à une perte de 27 cents un an plus tôt. Les revenus ont été de 518 millions de dollars sur la période, dépassant les attentes de 1%, et se comparant à un niveau de 415 millions de dollars un an avant.

La correction s'explique donc surtout par les craintes macroéconomiques, malgré une guidance robuste du groupe. Pour le deuxième trimestre fiscal 2024, le groupe anticipe des revenus allant de 533 à 535 millions, en croissance de 18%, un bénéfice opérationnel ajusté de 36 à 38 millions, et un bpa ajusté dilué allant de 21 à 22 cents. Le consensus était de 17 cents de bpa ajusté et 528 millions de dollars de revenus... Sur l'exercice, les revenus sont espérés entre 2,175 et 2,185 milliard de dollars, en hausse de 17-18%, pour un profit opérationnel ajusté de 161-170 millions et un bpa ajusté de 88-93 cents.