Okantis étend son partenariat avec Salesforce

(Boursier.com) — Okantis , groupement d'intérêt public (GIP) référence en matière d'intégration numérique du secteur public hospitalier et médico-social depuis plus de 35 ans, étend son partenariat avec Salesforce en faisant le choix de sa solution "data analytics" : Tableau. Après avoir lancé une plateforme innovante d'interopérabilité fin 2022, Salesforce et Okantis sont désormais en mesure de fournir une nouvelle solution d'analyse de données permettant aux structures hospitalières et aux établissements de soins d'objectiver leurs prises de décisions métiers.

Une approche de pilotage par la donnée en réponse aux défis du secteur de la santé

Les établissements de santé sont actuellement confrontés à de nombreux défis, à la fois technologiques, règlementaires et budgétaires.

-D'une part, la multiplicité des applications médicales complexifie la restitution d'une vision à 360o de la donnée. En effet, le secteur connaît un volume de données difficile à gérer issu des 600 à 800 applications médicales du secteur qui sont gérées par plusieurs éditeurs.

-Les établissements de santé sont aussi soumis à des obligations réglementaires. Dans le but d'orienter les futures politiques nationales, les instances publiques exigent des rapports statistiques réguliers (nombre de décès, d'entrées et de sorties de patients).

-Enfin, la réalité économique du secteur oblige les professionnels de santé a évoluer dans un milieu marqué par des contraintes budgétaires majeures. Certains indicateurs, tels que la durée moyenne d'hospitalisation, le personnel en intérim dans le service, ou le taux d'absentéisme permettent d'identifier des relations de cause à effet en vue de la mise en place de futures solutions.