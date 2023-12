Oeneo : un résultat semestriel en baisse à 14,7 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires semestriel de Oeneo ressort à 154,3 ME, en baisse de -10,9%.

L'activité de la Division Bouchage enregistre une baisse de ses volumes de ventes en entrée et milieu de gamme dans un contexte vinicole mondial en récession et plus concurrentiel.

La Division Elevage affiche en revanche une bonne résilience avec un niveau d'activité très proche du record de l'exercice précédent et est même en croissance hors négoce de bois, grâce à des vendanges favorables dans ses principaux territoires viticoles d'intervention.

La rentabilité est pénalisée par la baisse de chiffre d'affaires de la division Bouchage et par des coûts de matières premières toujours en hausse par rapport à l'exercice précédent, affectant la marge brute malgré les augmentations tarifaires passées.

La marge opérationnelle courante ressort ainsi à 13,1% vs. 16,8%.

Le résultat net part de groupe s'élève à 14,7 ME, contre 21,9 ME au 30 septembre 2022.

Le taux d'endettement net reste faible à 14,9% des capitaux propres.

Le troisième trimestre, toujours marqué par la correction des stocks des distributeurs et une conjoncture difficile pour les clients ne marquera pas d'amélioration de la tendance.

Même si la visibilité reste encore incertaine, Oeneo anticipe toutefois un 4ème trimestre mieux orienté, grâce à la fin des ajustements de stocks des circuits de distribution et à une base de comparaison plus favorable.

Oeneo s'attend, sur l'exercice 2023-2024, à une marge opérationnelle courante légèrement meilleure que celle du premier semestre, avec l'amorce d'une situation plus favorable sur les prix des matières premières.