Oeneo : un résultat net en hausse de 11,5%

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2020-2021 de Oeneo s'élève à 272,8 ME, en baisse de -5,1% à taux de change constant dans un contexte favorisant la prudence des vignerons, qui ont majoritairement réduit leurs investissements durant cette crise sanitaire, en particulier ceux exposés au segment CHR, durement pénalisés par les mesures de restrictions.

La Division Bouchage a retrouvé un niveau d'activité quasi normatif en fin d'exercice confirmant sa bonne dynamique commerciale. Le recul est un peu supérieur dans la Division Elevage, en raison du décalage conjoncturel des investissements.

Le résultat opérationnel courant ressort à 46 ME, supérieur de 1,7 ME à celui de l'exercice précédent à +3,9%.

Le résultat net qui ressort ainsi à 31,5 ME, en progression de +11,5%.

Les capitaux propres s'élèvent à 319,5 ME contre 286,8 ME au 31 mars 2020. La trésorerie générée par l'activité est en forte progression à 68,9 ME, grâce à l'amélioration des résultats et à une réduction significative du BFR de 17,9 ME, en partie liée à l'ajustement du niveau des stocks.

L'endettement net se réduit fortement à 5,1 ME au 31 mars 2021 vs 54,3 ME un an auparavant.

Fort de ses bons résultats, le Conseil d'Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale le versement d'un dividende de 0,20 Euro par action.

Oeneo démarre l'exercice 2021-2022 avec des fondamentaux et des parts de marchés renforcés. Il bénéficiera, dès le 1er trimestre, outre d'une base de comparaison favorable, d'un climat d'affaires plus dynamique, les clients disposant désormais d'une meilleure visibilité avec le redémarrage de l'activité des CHR.