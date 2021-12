Oeneo : très bon premier semestre

(Boursier.com) — Le Groupe Oeneo réalise un très bon premier semestre, en associant la reprise dynamique de la croissance avec une amélioration de la profitabilité et une réduction significative de l'endettement net. Ces résultats, tirés par la très bonne performance opérationnelle de la Division Bouchage sur ce semestre, conforte la solidité du modèle économique du Groupe ainsi que la position internationale de référence du Groupe sur ses marchés.

Ayant bénéficié au premier trimestre de la réouverture du marché CHR, le chiffre d'affaires ressort sur ce semestre en forte hausse de +20,8%, à 158,6 ME, marquant un rebond significatif par rapport au premier semestre de l'exercice précédent qui avait été impacté par la crise sanitaire. Ce niveau d'activité constitue cependant un nouveau record semestriel pour le Groupe avec une activité supérieure de +10,9% à celle du premier semestre 2019-2020, avant la crise sanitaire.

Le résultat opérationnel courant 2021-2022 ressort, à 28 ME en hausse de +33,4%, progressant plus rapidement que le chiffre d'affaires. La marge opérationnelle courante semestrielle s'élève à 17,6% en progression de 1,6 points (+1,3 points par rapport au S1 2019-2020). Cette progression provient de la très bonne performance de la Division Bouchage (ROC en hausse de 53,1%) qui recueille les fruits de sa croissance sur une structure de coûts bien maitrisés, malgré les premiers signes de tensions inflationnistes. La charge liée aux plans d'intéressement à long terme, sous forme d'actions de performance, reste stable à -0,4 ME par rapport au S1 2020-2021.

Le résultat opérationnel ressort ainsi à 25 ME en hausse de 20,6%, intégrant des charges non courantes à hauteur de 3 ME, constituées principalement de coûts ponctuels de réorganisation dans la Division Elevage.

Le résultat financier s'améliore à -0,9 ME bénéficiant de la réduction de l'endettement net du Groupe. Le résultat net part de groupe s'élève à 18,1 ME en hausse de 27,4%, représentant une marge nette de 11,4%.

Les capitaux propres progressent pour s'établir à 319,1 ME contre 299,8 ME sur un an glissant. L'endettement net (intégrant les dettes liées aux loyers de 6,2 ME - norme "IFRS 16 - contrat de location" s'élève à 18 ME au 30 septembre 2021. Le taux d'endettement net reste très faible à 5,6%.

Sur ce semestre, la trésorerie générée par l'activité ressort à 7,7 ME, atténuée comme chaque année par le pic saisonnier du BFR au 30 septembre (+19,6 ME par rapport au 31 mars 2021). Les investissements de la période se sont élevés à 12,8 ME principalement dédiés à l'outil productif. Oeneo a également procédé au rachat d'actions en propre pour un montant de 5,5 ME afin d'alimenter ses plans d'actions gratuites. La trésorerie disponible reste très largement positive à 75 ME au 30 septembre 2021.

La belle performance opérationnelle enregistrée au premier semestre conforte la stratégie de croissance du Groupe, portée par sa couverture internationale et son positionnement premium. Le Groupe aborde cependant le second semestre avec vigilance, compte tenu d'un contexte moins porteur lié à la fois aux tensions inflationnistes sur les coûts des matières premières, de production et logistiques, et à des vendanges européennes faibles en volumes en Europe en raison des gels printaniers (-13% en moyenne par rapport à 2020).

Commentaires sur la performance par Division

BOUCHAGE : Marge opérationnelle courante élevée de 19,7%

La Division Bouchage enregistre un chiffre d'affaires de 111,8 MEUR, en croissance forte de +32,2% à taux de change constant (+21,3% par rapport au premier semestre 2019-2020). Cette croissance a été portée par la hausse des volumes vendus dans toutes les zones géographiques et sur toutes les gammes.

La marge opérationnelle courante semestrielle ressort à un niveau élevé de 19,7%, (+2,7 points par rapport au S1 2020-2021). La lente décrue du prix du liège consommé, encore visible sur ce semestre, a permis d'amortir la forte hausse des coûts de production, notamment due à l'inflation sur les liants et l'énergie, et au recours accru à l'intérim pour faire face à la croissance volumes. Cette performance s'explique également par une meilleure absorption des charges fixes avec la hausse de l'activité.

La Division est confiante sur sa capacité à poursuivre sa croissance au second semestre, à un rythme toutefois moins élevé, en raison notamment d'une base de comparaison plus exigeante, et dans un contexte inflationniste accru qui la conduira à adapter, dans la mesure du possible, sa politique de prix de vente.

ÉLÉVAGE : Marge opérationnelle courante de 15% dans une année de transition

L'activité Elevage réalise un chiffre d'affaires semestriel 2021-2022 de 46,8 MEUR en très légère croissance de +0,3% par rapport au premier semestre 2020-2021, sans retrouver son niveau d'avant crise (-8,0% par rapport au premier semestre 2019-2020).

La Division évolue toujours dans un contexte exigeant avec un attentisme des donneurs d'ordre toujours prégnant notamment aux Etats-Unis, mais aussi en Europe avec les faibles volumes de vendanges en 2021.

La marge opérationnelle courante semestrielle atteint 15%, soit un recul de 0,8 point, en raison d'un mix d'activité moins favorable (marché spiritueux et grands contenants) et de l'augmentation de la matière première bois qui pèsent sur la marge brute. La réduction de la perte opérationnelle courante sur les activités Seguin Moreau Ronchamp (ex Etablissement Cenci) se poursuit, se limitant à -0,6 ME sur le semestre (vs -1 ME au S1 2020-2021).

La Division confirme viser un niveau d'activité sur l'ensemble de l'exercice proche de celui de l'exercice précédent, tout en continuant de se préparer à la reprise attendue des marchés dans les prochaines années.

Le groupe Oeneo publiera le 20 janvier 2022 après bourse son chiffre d'affaires du 3eme trimestre de l'exercice 2021-2022.