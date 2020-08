Oeneo : rendez-vous à la Cité du Vin, le 14 septembre

Crédit photo © Alexandra Saintpierre

(Boursier.com) — Les actionnaires de la société Oeneo sont avisés qu'une Assemblée générale mixte se tiendra le 14 septembre 2020 à 11h, à La Cité du Vin de Bordeaux.

L'avis préalable de réunion comprenant l'ordre du jour et le texte des résolutions qui seront proposées au vote des actionnaires a été publié dans le BALO du 10 août 2020. Les documents sont consultables sur le site internet de la société. Il est précisé qu'en raison des incertitudes résultant du contexte actuel lié au COVID-19, Oeneo pourrait être conduite à modifier, sous réserve des dispositions légales, le lieu, la forme ainsi que les modalités de déroulement, de participation et de vote à l'Assemblée générale mixte. Oeneo tiendra ses actionnaires informés de toute évolution éventuelle relative aux modalités de participation et de vote à l'Assemblée Générale et, à cette fin, chaque actionnaire est invité à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée générale sur le site internet de la société.