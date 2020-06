Oeneo : recule après les résultats

(Boursier.com) — Oeneo consolide de 1,9% à 11,3 euros au lendemain de la présentation de ses résultats annuels marqués par une marge opérationnelle courante consolidée de 15,3%, stable par rapport à l'exercice précédent. Le groupe a prévenu que le chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice en cours enregistrera une baisse à deux chiffres, compte tenu du fort attentisme des clients dans ce contexte particulier, lié à leur manque de visibilité et à la baisse de la consommation induite par la fermeture des bars et restaurants pendant 2 mois environ, notamment en Europe et aux Etats-Unis. Oeneo précise cependant que ce 1er trimestre est traditionnellement le moins élevé de l'exercice en termes de chiffre d'affaires. Avec la reprise progressive de l'activité économique et l'allégement des mesures de restrictions, la firme devrait bénéficier d'un phénomène de rattrapage des commandes dans les mois qui viennent.

A la suite de ces annonces, Midcap Partners reste 'acheteur' de la valeur avec une cible de 13,5 euros. Les solides fondamentaux confortent le broker dans l'idée que le groupe retrouvera rapidement le chemin de la croissance et préservera ses hauts niveaux de profitabilité.

Gilbert Dupont réduit de son côté son objectif de 13 à 12,3 euros mais reste à 'accumuler'.