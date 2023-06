Oeneo : progression à deux chiffres du bénéfice net

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2022-2023 chez Oeneo s'élève à 348,2 ME, en hausse de +6,8% par rapport à l'exercice précédent.

Le groupe réalise un résultat opérationnel courant (ROC) de 54,6 ME, en progression de +1,2%. L'évolution du mix produit et une politique tarifaire maitrisée, reflet de la stratégie premium des marques du Groupe, ont permis d'atténuer les effets de l'inflation sur les matières premières et certains coûts de production.

Le résultat net part du groupe s'affiche une hausse de 10,8% à 41,2 ME.

Les capitaux propres s'élèvent à 343 ME contre 338,6 ME au 31 mars 2022.

Le free cash-flow s'établit ainsi à 21,5 ME en légère augmentation.

L'endettement net progresse à 29,8 ME au 31 mars 2023, soit un taux d'endettement net limité de 8,7%. La trésorerie disponible s'élève à 30,3 ME.

La bonne situation financière et la génération de cash-flow structurelle amène le Conseil d'Administration à proposer à la prochaine Assemblée Générale le versement en numéraire d'un dividende de 0,70 Euro par action au titre de l'exercice 2022-2023.

Pour l'exercice 2023-2024, dans un contexte toujours difficile et incertain, Oeneo s'attache à conforter ses parts de marché en priorisant sa croissance dans les segments hauts de gamme et en continuant, en parallèle, à ajuster ses tarifs. Le groupe poursuit également ses actions d'efficience visant à préserver sa rentabilité opérationnelle courante.