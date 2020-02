Oeneo : ouverture de l'OPAS

(Boursier.com) — Oeneo a annoncé l'ouverture ce jour de l'Offre publique d'achat simplifiée initiée par la société Caspar SAS, visant les actions Oeneo au prix de 13,50 euros par action... Notons que le titre cote actuellement légèrement au-dessus du niveau de l'offre, à 13,70 euros.

L'offre est ouverte à compter d'aujourd'hui jusqu'au 19 février 2020 inclus. Les résultats de l'offre seront rendus publics le 25 février 2020, sous réserve de confirmation par l'AMF et Euronext dans leurs avis de clôture de l'offre à paraître. Caspar SAS prend à sa charge les frais de courtage et la TVA afférente payés par les actionnaires ayant apporté leurs actions à l'offre semi-centralisée, dans la limite de 0,2% (hors taxe) du montant des actions apportées à l'Offre avec un maximum de 100 euros par dossier (incluant la TVA). La demande de remboursement des frais de courtage devra être envoyée aux intermédiaires financiers dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la clôture de l'Offre. Après cette date, aucune demande de remboursement ne sera acceptée. Aucun frais ne sera remboursé pour les apports réalisés directement sur le marché.

Dans l'hypothèse où à l'issue de la clôture de l'offre, les actions non présentées ne représenteraient pas plus de 10% du capital et des droits de vote d'Oeneo, Caspar SAS a l'intention de demander à l'AMF, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'Offre, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire des titres Oeneo moyennant une indemnisation égale au prix d'offre, ayant pour effet la radiation du marché Euronext à Paris.