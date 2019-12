Oeneo : nette amélioration de la rentabilité sur le semestre

Oeneo : nette amélioration de la rentabilité sur le semestre









Crédit photo © Seguin-Moreau

(Boursier.com) — Le groupe Oeneo a dégagé sur la première moitié de son exercice 2019-2020 un résultat opérationnel courant en hausse significative de +26%, à 23,3 ME. Oeneo précise que cette progression provient intégralement de la division Bouchage grâce aux actions commerciales mais aussi grâce aux mesures d'optimisation de la productivité qui ont permis une meilleure absorption des coûts toujours élevés du liège. La contribution de la division Elevage est stable, mais intègre une perte sur les établissements Cenci.

Par ailleurs, le coût lié aux plans d'intéressement à long terme des principaux managers, sous forme d'actions de performance, s'élève à -1,1 ME sur ce semestre (dont 0,8 ME issu des plans mis en place en juillet 2019). En l'absence de charges non courantes significatives, le résultat opérationnel ressort à 23 ME et le bénéfice t net à 14,8 ME, soit une hausse de 36%.

Le chiffre d'affaires était ressorti sur ce semestre en hausse de +9,5% à 143 ME, une croissance réalisée à périmètre constant. Les comptes traduisent donc une nette amélioration de la rentabilité.

Oeneo entend poursuivre sa dynamique au second semestre en s'appuyant sur sa performance commerciale globale et en bénéficiant de la détente progressive du prix du liège. La génération de cash-flow, traditionnellement plus forte sur le second semestre permettra également une réduction du taux d'endettement net à la fin de l'exercice.