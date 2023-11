Oeneo : légère amélioration de la tendance de son activité au 2ème trimestre

(Boursier.com) — Le Groupe Oeneo a enregistré une légère amélioration de la tendance de son activité au 2ème trimestre grâce à la progression de la Division Elevage qui a rattrapé le retard pris au 1er trimestre. Le chiffre d'affaires consolidé reste néanmoins en retrait de -8,7% (-8,1% à taux de change constants) impacté, comme au 1er trimestre, par le recul conjoncturel de l'activité de la Division Bouchage après plusieurs exercices de fortes hausses.

Cette évolution trimestrielle porte le chiffre d'affaires du 1er semestre 2023-2024 à 154,3 ME, en recul de -10,9% par rapport au 1er semestre 2022-2023 (-10,6% à taux de change constant).

Cette baisse du chiffre d'affaires affecte négativement la marge opérationnelle courante semestrielle, par ailleurs toujours impactée par un coût des matières premières (bois et liège) supérieur à l'année précédente. Elle devrait ainsi s'inscrire autour de 13% (16,8% au S1 2022-2023).

Même si la visibilité reste encore incertaine, le Groupe anticipe un 2nd semestre mieux orienté, avec un retour à la croissance au 4ème trimestre, grâce à une base de comparaison plus favorable et à la fin des ajustements de stocks des circuits de distribution.

La bonne activité des segments stratégiques (futaille et bois oenologique) permet de compenser en totalité la sortie pilotée de l'activité de négoce de bois et d'afficher un chiffre d'affaires semestriel hors négoce de bois en hausse de +2,3%. La Division enregistre ainsi une croissance forte en Amérique du Nord sous l'effet notamment d'une activité plus précoce cette année.

En contrepartie, les ventes de grands contenants, plus sensibles au marché des spiritueux, affichent une baisse de 0,8 ME en raison de report de commandes des clients, affectés par le ralentissement de la consommation mondiale.

L'activité conseil fait preuve de résilience, mais reste inférieure au 1er semestre 2022-2023 qui avait bénéficié d'une mission ponctuelle d'envergure.

La Division poursuit son plan de marche avec l'objectif de rester proche du niveau d'activité record de l'exercice précédent sur ses activités stratégiques, hors négoce de bois qui sera quant à lui en recul significatif. La mise en oeuvre des leviers d'amélioration opérationnelle se poursuit pour optimiser sa rentabilité.

LE GROUPE OENEO PUBLIERA SES RÉSULTATS SEMESTRIELS 2023-2024

LE 6 DÉCEMBRE 2023 APRÈS BOURSE.