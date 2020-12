Oeneo : léger repli du bénéfice net

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Oeneo ressort sur ce semestre en baisse de -8,3% à 131,2 ME.

L'essentiel de la baisse semestrielle a été enregistré au 1er trimestre en raison de l'impact des mesures de restriction pendant la crise sanitaire. Cette dernière a fortement perturbé les opérations d'avril à juin et renforcé globalement l'attentisme des donneurs d'ordre.

Le résultat opérationnel courant ressort, à 21 ME en recul de -9,9%. Oeneo affiche ainsi une marge opérationnelle de 16%.

Le résultat net part de groupe s'élève à 14,2 ME, contre 14,8 ME au premier semestre 2019-2020.

Les capitaux propres progressent pour s'établir à 299,8 ME contre 271,6 ME au 30 septembre 2019. L'endettement net s'élève à 57 ME au 30 septembre 2020, soit un taux d'endettement net de 19%.