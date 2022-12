Oeneo : Le résultat net part de groupe s'élève à 21,9 ME en hausse de +21,2% au S1

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du groupe Oeneo ressort sur ce semestre en progression de +9,2%, à 173,2 ME, constituant un nouveau record semestriel pour le groupe. Cette performance a été tirée par l'activité Elevage, en croissance de +16,1% à 54,3 ME qui bénéficie de la reprise des investissements des viticulteurs dans ce domaine après l'attentisme des dernières années, notamment aux Etats-Unis. L'activité Bouchage affiche une bonne croissance de +6,2% à 118,9 ME, malgré l'impact des faibles vendanges en 2021 et des perturbations sur la chaine logistique, en s'appuyant notamment sur sa stratégie premium et la hausse de ses prix de vente.

Le résultat opérationnel courant 2022-2023 est en progression de +4% à 29,1 ME démontrant la capacité du Groupe à résister à la hausse conjoncturelle du prix des matières premières et des coûts de production (dont l'énergie) et logistiques. Les hausses des prix de ventes et l'optimisation permanente des dépenses d'exploitation ont permis d'atténuer en partie l'impact de ces facteurs inflationnistes et de conserver une marge opérationnelle élevée à 16,8% du chiffre d'affaires. La charge liée aux plans d'intéressement à long terme, sous forme d'actions de performance s'élève à 1,4 ME (vs 0,4 ME au S1 2021-2022).

Le résultat opérationnel ressort à 28,7 ME en hausse de +14,9%, en progression plus rapide que le chiffre d'affaires, après des charges nettes non courantes de -0,4 ME sur ce semestre.

Le résultat financier est à l'équilibre (vs une charge de -0,9 ME sur l'exercice précédent), les gains de change compensant les intérêts financiers bruts, eux-mêmes en baisse. Le résultat net part de groupe s'élève à 21,9 ME en hausse de +21,2%, représentant une marge nette de 12,6%.

Les capitaux propres progressent pour s'établir à 325,1 ME contre 319,1 ME sur un an glissant, tenant compte de l'attribution du dividende de 39 ME (0,60 euro par action, dont 0,30 euro à titre exceptionnel).

L'endettement net (intégrant les dettes liées aux loyers de 5,8 ME - norme "IFRS 16 - contrat de location") s'élève à 15,2 ME au 30 septembre 2022. Le taux d'endettement net reste très faible à 4,7%.

Sur ce semestre, la trésorerie générée par l'activité ressort à 2,1 ME, largement atténuée, comme chaque année, par le pic saisonnier du BFR au 30 septembre (+32 ME par rapport au 31 mars 2022). Ce dernier est particulièrement élevé à la fin du semestre en raison de l'augmentation des stocks (+18 ME), liée à un renforcement stratégique des niveaux de couverture dans ce contexte perturbé et au renchérissement de certaines matières premières. Les investissements nets de la période à 6,9 ME, sont en revanche moins importants que ceux du 1er semestre 2021-22 et sont principalement dédiés à l'outil productif.

La trésorerie disponible reste très largement positive à 64,4 ME au 30 septembre 2022.

La performance opérationnelle résiliente enregistrée au premier semestre conforte la solidité et la pertinence du modèle de développement du Groupe autour de deux pôles figurant parmi les leaders mondiaux. Le Groupe s'attachera au second semestre à poursuivre sa croissance et à préserver sa performance opérationnelle dans un contexte inflationniste qui reste très exigeant.