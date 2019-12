Oeneo : le principal actionnaire offre 13,5 euros pour sortir le titre de la cote

Crédit photo © Seguin-Moreau

(Boursier.com) — On en sait plus sur la suspension du titre Oeneo depuis lundi. Et pour cause, le groupe fait l'objet d'une offre publique d'achat simplifiée de la part de la société Caspar, détenue indirectement à hauteur de 96,3% par Andromède, elle-même contrôlée par la famille Hériard Dubreuil. Caspar, qui détient à ce jour 63,1% du capital et des droits de vote d'Oeneo offre 13,50 euros par action, matérialisant une prime de 11,6% sur le cours de clôture du 6 décembre 2019 et de 23% sur la moyenne des cours pondérés par les volumes sur un mois.

L'offre s'inscrit dans la volonté de l'initiateur et de la famille Hériard Dubreuil de faciliter le développement de la société en dehors des contraintes de la cotation en bourse, dans un contexte d'accroissement de la volatilité des coûts des matières premières et d'une pression concurrentielle croissante. L'objectif de l'initiateur est de pouvoir continuer à défendre les positions commerciales de la société, compte tenu par ailleurs d'une stratégie d'investissements matériels, opérationnels et d'innovation qui resteront significatifs. Par ailleurs, la stratégie de croissance externe s'inscrira dans la continuité, en restant concentrée sur des opérations de taille limitée.

L'offre sera suivie d'un retrait obligatoire si les conditions légales et règlementaires sont remplies. Le Conseil d'administration d'Oeneo se réunira afin de se prononcer sur l'intérêt de l'offre et sur les conséquences de celle-ci pour l'entreprise, ses actionnaires et ses salariés, au vu des conclusions du rapport de l'expert indépendant.

Le calendrier indicatif prévoit actuellement une ouverture de l'OPA le 23 janvier 2020.