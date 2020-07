Oeneo : la crise sanitaire ralentit l'activité

Oeneo : la crise sanitaire ralentit l'activité









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Chez Oeneo, le début de l'exercice 2020-2021 a été fortement marqué par le contexte de la crise sanitaire Covid-19, qui a ralenti l'activité des deux divisions.

Durant cette période inédite, les clients sont restés très prudents dans leurs décisions d'investissements et leurs commandes en raison du manque de visibilité, lié à la baisse de la consommation dans la filière vitivinicole, principalement induite par la fermeture des bars et restaurants pendant environ 2 mois, notamment en Europe et aux Etats-Unis.

Depuis l'allégement des mesures de confinement, l'activité du groupe retrouve progressivement un niveau pré-Covid. Les vendanges précoces, attendues dans l'hémisphère Nord cette année, accélèrent désormais la reprise des commandes dans les deux divisions.

Cette amélioration, sur la fin du trimestre, a permis de limiter le recul de l'activité du 1er trimestre à -15,2% , un niveau conforme à l'estimation annoncée début juin.

Au regard des tendances actuelles, le groupe confirme son scénario d'une reprise progressive qui permettra d'atténuer sensiblement le recul du chiffre d'affaires sur l'exercice entier.