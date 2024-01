Oeneo : chiffre d'affaires en baisse de 20% au T3

(Boursier.com) — Le groupe Oeneo a réalisé au troisième trimestre de son exercice 2023-2024 un chiffre d'affaires de 71,3 millions d'euros, en baisse de 20% sur un an. Oeneo cite une tendance similaire à celle des six premiers mois de l'exercice, amplifiée par une base de comparaison très élevée alors que le troisième trimestre 2022-2023 avait enregistré une activité record portée par des commandes élevées des clients en anticipation des hausses de prix du début 2023.

Oeneo précise que le Bouchage est resté pénalisé sur la période par les ajustements de stocks des circuits de distribution et par une conjoncture difficile pour les clients. Mais que l'Elevage affiche un retrait moins marqué.

Cette évolution trimestrielle porte le chiffre d'affaires 9 mois 2023-2024 à 225,6 ME, soit une baisse de -13,9% par rapport à la même période 2022-2023 (-13,6% à taux de change constant). Oeneo anticipe un quatrième trimestre mieux orienté, lié au retour attendu des commandes des distributeurs en Bouchage et à une base de comparaison plus favorable. Oeneo s'attend au final pour l'exercice 2023-2024 à un taux de marge opérationnelle courante équivalent à celui du premier semestre de l'exercice.