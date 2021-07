Oeneo : bon début d'exercice

(Boursier.com) — Le groupe Oeneo se félicite de réaliser un très bon début d'exercice 2021-2022 avec un chiffre d'affaires trimestriel de 77,1 ME en croissance de +33,2%. Cette performance, amplifiée par une base de comparaison favorable (l'activité était en recul de -15,2% sur le T1 2020-2021 en raison des fortes restrictions liées à la crise sanitaire), constitue le meilleur trimestre historique du groupe. La croissance est ainsi de +12,9% par rapport au 1er trimestre 2019-2020 (68,3 ME), la référence avant Covid-19.

Dans un contexte plus porteur, l'activité Bouchage a été particulièrement bien orientée avec un chiffre d'affaires de 59,4 ME en croissance de près de 40%, grâce à de nouveaux gains de parts de marché sur toutes les zones géographiques. L'activité Élevage réalise un niveau d'activité solide sur ce trimestre (+15%) sans avoir encore retrouvé le niveau avant Covid-19 sur un marché toujours marqué par la prudence conjoncturelle des donneurs d'ordre.

Ce très bon premier trimestre de l'exercice 2021-2022 confirme la capacité du groupe à retrouver une trajectoire de croissance dès que le contexte sera totalement normalisé, grâce à son positionnement premium sur les marchés du Bouchage et de l'Élevage et à ses positions internationales. Compte tenu d'une base de comparaison plus élevée, le Groupe vise une croissance modérée sur les prochains trimestres d'autant que la volumétrie des vendanges dans l'hémisphère nord sera impactée par les gels printaniers en Europe et les incendies aux Etats-Unis.