Oeneo : bon début d'année

(Boursier.com) — Au 1er trimestre2022-2023, le Groupe Oeneo a poursuivi sa dynamique de croissance en enregistrant au 1er trimestre un chiffre d'affaires de 88,3 ME, en hausse de +14,5% (+13,9% à taux de change constant).

Les deux divisions sont motrices dans cette performance. L'activité 'Bouchage' reste bien orientée (67,1 ME ; 12,8%), malgré une base de comparaison de plus en plus exigeante. Elle continue de gagner des parts de marché partout dans le monde. L'activité 'Elevage' (21,2 ME ; +20%) confirme son redressement déjà visible sur la 2e partie de l'exercice précédent, en s'appuyant notamment sur la reprise des investissements aux Etats-Unis.

Perspectives

Ce très bon 1er trimestre lance parfaitement l'exercice 2022-2023 dans un climat économique complexe et incertain où la maîtrise des tensions inflationnistes reste la priorité du Groupe.

Face aux premiers signes de ralentissement du rythme des mises en bouteilles, et à une croissance logiquement plus modérée sur les prochains trimestres compte tenu de la base de comparaison, la division 'Bouchage' va poursuivre la concentration de ses ressources industrielles et commerciales sur ses gammes à plus forte valeur ajoutée et continuer de mettre en oeuvre les actions pour absorber les impacts inflationnistes croissants. En avance sur son plan de marche, la Division 'Elevage' est confiante sur ses objectifs de croissance annuelle, mais reste vigilante dans un contexte de tensions inflationnistes toujours présentes, notamment sur la matière bois.