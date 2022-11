Oeneo : 8% de croissance organique sur le semestre

(Boursier.com) — Le groupe Oeneo a enregistré au deuxième trimestre de son exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires de 84,9 ME, en croissance de +4,3% (+2,7% à taux de change constant). Sur ce trimestre, Oeneo explique que la performance a été tirée par l'activité Elevage qui bénéficie toujours de la reprise des investissements des viticulteurs, après l'attentisme des dernières années, notamment aux Etats-Unis. L'activité Bouchage a, quant à elle, ralenti en raison de vendanges plus précoces, de mises en bouteille moins importantes chez les clients (en rapport avec les faibles vendanges 2021) et de difficultés persistantes de la chaine logistique.

Cette évolution trimestrielle porte le chiffre d'affaires du premier semestre 2022-2023 à 173,2 ME, en progression de +9,2% par rapport au 1er semestre 2021-2022 (+8,2% à taux de change constant). Sur le semestre, les deux pôles contribuent positivement à la croissance et réalisent chacun le chiffre d'affaires semestriel le plus élevé de leur histoire.

Dans un contexte de marché actuellement marqué par les tensions inflationnistes significatives sur les matières premières, les coûts de production (dont l'énergie) et logistiques, Oeneo se déclare attentif à maintenir une gestion rigoureuse des dépenses et appliquer les hausses de prix permettant d'atténuer l'impact sur le résultat opérationnel courant. Celui-ci devrait ainsi être en légère croissance sur le semestre, avec un taux de marge maintenu au-dessus de 16% du chiffre d'affaires.