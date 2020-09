Octopus Robots : premiers bénéfices...

Octopus Robots : premiers bénéfices...









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Octopus Robots rappelle à ses actionnaires la tenue de son Assemblée générale, ordinaire et extraordinaire, le 29 septembre à 11h à Cholet. Cette date est tardive en raison du confinement.

En vue de cette échéance, la direction d'Octopus Robots a demandé aux experts comptables d'établir une situation comptable provisoire plus représentative de l'activité du moment, afin de rendre aux actionnaires un état de la situation actuelle. Les chiffres annoncés ne sont donc pas audités, ni certifiés. En revanche, ils reflètent les perturbations d'activité par la Covid-19, et témoignent de la situation internationale...

Pistes commerciales

Octopus Robots explique que des robots destinés aux élevages de poulets sont restés en attente de livraison suite à la fermeture des frontières en particulier avec la Russie. Cependant suite à une demande en viande de poulet croissante, la société reçoit un grand nombre d'appels et de demandes de cotation. Le marché est confirmé prometteur.

Parallèlement la technologie Biosafety et ses 'viruguns' ont été déployés dans des blocs autonomes de désinfection (Biosafety Mini) destinés au marché de la désinfection (bureaux, écoles etc.) ou intégrés dans des plateformes mobiles de nettoyage comme le partenariat Fybots. Les premières commandes sont en cours de livraison (mairie, club de sport professionnels...) dont deux robots de désinfection pour la Martinique avec 125.216 euros de produits d'exploitation dès juin 2020.

La valorisation par ces ventes et la facturation de droits à licences et royalties permettent de réactiver 733.361 euros de produits exceptionnels de recherche et développement provisionnés antérieurement par prudence. Octopus Robots enregistre ses premiers bénéfices avec un résultat net semestriel de 167.768 euros.

C'est un grand tournant dans la vie de l'entreprise qui voit enfin récompenser ses efforts de recherche par les premiers résultats de son histoire. La production continue sur la base d'une centaine de machines par mois en vitesse de croisière , estime Octopus Robots.

Enfin, la société rappelle s'inscrire dans l'organisation des Biotech/Medtech luttant contre la pandémie mondiale actuelle.

L'action Octopus Robots est sur un cours de 3,26 euros.