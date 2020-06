Octopus Robots et Fybots lancent un robot de désinfection adapté au COVID-19

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les sociétés françaises Fybots et Octopus Robots annoncent un partenariat stratégique et technologique majeur en réponse immédiate à la crise sanitaire actuelle COVID-19. Il vise à augmenter la sécurité sanitaire dans les lieux publics au travers la création du Fybots Octopus Desinfect' XL, le 1er robot totalement autonome de désinfection des surfaces par voie aérienne.

Cette solution robotique diffuse un brouillard sec de produits désinfectants aux normes sanitaires et alimentaires, sans dépôt résiduel, sans risque d'altération des surfaces et équipements sur site. Il permet un retour rapide et sécurisé du public après désinfection.

Ce robot vient compléter la gamme des robots de nettoyage de sols Fybots Sweep XL et L, et la gamme des robots Octopus Biosafety.

Fabriqué dans l'usine située en Aquitaine, à Brantome en Périgord, le Fybots Octopus Disinfect' XL est déjà en phase de validation et test par de grands groupes français et internationaux.

Ce robot sera distribué en France et dans plus de 15 pays par les réseaux Fybots et Octopus. Il pourrait être livré dès le mois de juillet 2020.