Octopus Robots change de nom et devient "OCTOPUS BIOSAFETY".

L'objectif de ce changement de nom est de mieux refléter le positionnement de la Société sur le marché de la biosécurité aussi bien en santé humaine et qu'animale.

Ce changement réaffirme que les technologies innovantes développées par Octopus Robots sont clairement orientés vers des applicatifs de santé et de biosécurité.

Ce changement de nom coïncide aussi avec beaucoup d'évènements importants pour la société : démarrage de l'activité commerciale, nouveaux locaux, nouveaux produits et services, nouvelles embauches et une accélération dans les développements technologiques.

L'adoption d'OCTOPUS BIOSAFETY comme nouvelle dénomination sociale a été décidée par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société du 29 septembre 2020.