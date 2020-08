Octopus Robots : 'bot' champion

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Fybots , partenaire d'Octopus Robots, a remporté le Cleaning Bot Challenge et renforcé ainsi son avance technologique de la mobilité des blocs de désinfections. Octopus Robots félicite Fybots pour sa détermination et le chemin parcouru au long de cette compétition mondiale. L'implémentation de la technologie de DSVA (Désinfection des surfaces par voie aérienne) Octopus Robots Biosafety sur une plateforme mobile autonome de ce niveau "permet de démontrer au monde entier la véritable valeur de l'association de compétences de deux entreprises françaises", ajoute le groupe. Les solutions de désinfections proposées par Octopus Robots vont permettre de couvrir le traitement contre les bactéries et virus de quelques M3 à de vastes bâtiments avec les machines Biosafety Mini, Pro et les Robots autonomes Small & XL.

Une version MICRO à destination des particuliers est actuellement à l'étude afin de permettre au grand public un assainissement rationnel, efficace, pratique et automatique des logements et bureaux individuels.