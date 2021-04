Octopus Biosafety : nomination d'un nouveau PDG

(Boursier.com) — OCTOPUS BIOSAFETY (anciennement dénommée OCTOPUS ROBOTS), expert en intelligence artificielle et fabricant de robots autonomes dédiés à la santé humaine et au bien-être animal, porte à la connaissance du public les changements opérés au sein de son management et de son Conseil d'Administration.

Par décision du 16 avril 2021, le conseil d'administration a décidé de nommer M. Bertrand VERGNE Président Directeur Général de la société OCTOPUS BIOSAFETY. Agronome de formation, il a rejoint la société en janvier 2020 comme Directeur Général Délégué. Il est spécialement chargé de mener à bien la restructuration nécessaire de la société. La priorité est désormais le développement commercial sur les marchés porteurs de la désinfection ainsi que celui du bien-être animal.

M. Bertrand VERGNE remplace M. Olivier SOMVILLE qui n'exerce plus de fonctions au sein de la société OCTOPUS BIOSAFETY.